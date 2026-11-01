Business Forum Italia-Libia, al-Suqutri "L'Italia è nostro primo partner commerciale" - Tuttoggi.info

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Business Forum Italia-Libia, al-Suqutri “L’Italia è nostro primo partner commerciale”

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Business Forum Italia-Libia, al-Suqutri “L’Italia è nostro primo partner commerciale”

Dom, 01/11/2026 - 13:03

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MISURATA (ITALPRESS) – Rafforzare la presenza delle imprese italiane in Libia e valorizzare il ruolo di Misurata come piattaforma di collegamento tra l’Europa e i mercati africani. Sono gli obiettivi indicati da Mohsen al-Suqutri, presidente del consiglio di amministrazione della Misurata Free Zone, in un’intervista all’Italpress dedicata alle prospettive della cooperazione economica tra i due Paesi. “L’Italia è il principale partner commerciale della Libia, in particolare nell’Unione europea”, afferma al-Suqutri, illustrando il significato dell’incontro organizzato nella zona franca con la partecipazione di imprese italiane. Un’iniziativa che, spiega, rappresenta il seguito di un precedente appuntamento svoltosi a Roma nel luglio scorso, caratterizzato da “un’ottima partecipazione delle aziende italiane”. “Da qui è nata l’idea di invitare le imprese interessate a investire nel mercato libico a essere presenti nella zona franca, entrare in contatto con partner locali e valutare la possibilità di sviluppare una cooperazione economica tra i due Paesi”, prosegue. Il nuovo incontro, riferisce, ha registrato la partecipazione di oltre 55 realtà italiane, tra aziende e istituzioni.
xn8/mrc/mca3

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