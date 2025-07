"Burraco sotto le stelle" - III° Torneo di Burraco a coppie - Tuttoggi.info

Nell’ambito del calendario degli eventi di “Sigillo Notti d’Estate 2025“, venerdì 8 Agosto 2025 alle ore 21.00 presso Piazza Martiri di Sigillo, torna l’atteso “Burraco sotto le stelle“, la terza edizione del grande Torneo di Burraco a coppie a scopo benefico.

Il torneo è organizzato in collaborazione con l’Associazione “SOTTO IL CAMPANONE DI GUBBIO” associato F.I.Bur. e si svolgerà con la modalità 3 turni Mitchell e 1 turno Danese.

Il costo dell’iscrizione è di € 20,00 a coppia.

Info e iscrizioni:

– 3397021185 (Angela)

– 3381416924 (Maria)

– 3885741552 (Avis Sigillo)

La chiusura delle iscrizioni è prevista per le ore 12.00 dell’8 Agosto.

A metà serata, verrà inoltre offerto un ricco buffet di ringraziamento per tutti i partecipanti.

Il ricavato della serata sarà utilizzato per finanziare il progetto “Rispettiamoci”, ovvero una serie di incontri, tenuti da psicologi specializzati, presso le scuole medie della fascia appenninica, con lo scopo di favorire l’integrazione e la consapevolezza nei ragazzi, di se stessi e degli altri e di prevenire, riconoscere e contrastare le problematiche purtroppo attuali del mondo giovanile, come il bodyshaming, il bullismo, il cyberbullismo ed altre ancora.

In caso di maltempo, il torneo si terrà sotto il tendone della pista polivalente di Sigillo, presso il Parco Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Luogo: Piazza Martiri, 6, SIGILLO, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Artista: Avis Sigillo

Prezzo: 20.00

Link: https://www.facebook.com/events/1261846735449287