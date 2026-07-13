Buonfiglio "Sinner è un fenomeno, è un uomo d'acciaio con sentimenti" - Tuttoggi.info

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Buonfiglio “Sinner è un fenomeno, è un uomo d’acciaio con sentimenti”

ItalPress

Buonfiglio “Sinner è un fenomeno, è un uomo d’acciaio con sentimenti”

Mar, 14/07/2026 - 00:03

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ROMA (ITALPRESS) – “Tanto di cappello a Sinner: è un fenomeno. Ieri ho detto che era un uomo d’acciaio, ma è un uomo d’acciaio che ha tanti sentimenti verso la sua famiglia e il suo team. Ho fatto i complimenti a Binaghi perché il tennis non è solo una fucina di campioni e valori, ma anche una fucina di iniziative di rendimento, di economia e di immagine. La Fitp è una federazione di altissimo livello professionale e professionistico”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, nel corso della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma al Circolo Antico Tiro a Volo, parlando del trionfo di Sinner a Wimbledon. “Sono entrato in un museo del tennis, con un pubblico meraviglioso e un’atmosfera incredibile. Qualche volta non ho potuto fare a meno di dire ‘forza Jannik’. La cosa più bella è stata vivere il percorso che Jannik ha fatto ed è uno dei privilegi che ho in quanto presidente del Coni. Si percepisce la cura del dettaglio, l’attenzione alle minime cose, una determinazione non comune e la consapevolezza di essere forte sempre rispettando l’avversario”, aggiunge Buonfiglio.

mec/xr5/mca2

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