Buonfiglio "Maldini persona di spessore, migliore scelta non si poteva fare" - Tuttoggi.info

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Buonfiglio “Maldini persona di spessore, migliore scelta non si poteva fare”

ItalPress

Buonfiglio “Maldini persona di spessore, migliore scelta non si poteva fare”

Mar, 14/07/2026 - 00:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato con Malagò, però volevo complimentarmi con Maldini perché è una persona che ho sempre stimato. L’ho visto giocare sul campo da calcio ed è una persona di grandissimo spessore, credo che migliore scelta non si potesse fare”. Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, nel corso della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma al Circolo Antico Tiro a Volo, parlando della nomina di Maldini a direttore tecnico Figc e presidente del Club Italia.

mec/xr5/mca2

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