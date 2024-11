Bulli ed Eroi 2024 : i premi ai cortometraggi vincitori - Tuttoggi.info

Si è conclusa il 10 novembre la prima parte del Bulli ed Eroi 2024 che presenterà l’evento conclusivo nel mese di dicembre. Tante emozioni, tanti bellissimi film e tanti ospiti illustri per lanciare un messaggio contro il bullismo attraverso la bellezza delle arti.

In particolare, il 9 novembre è stato dedicato alla Maratona dei Corti con la presenza di una giuria tecnica composta da nomi illustri nell’ambito della critica, della ricerca, dell’audiovisivo. Presidenti di giuria Donatella Baglivo e Pier Francesco Bernacchi. Dalle 14,30 alle 15,30 si è svolta una passeggiata ecologica fra le stupende colline della Val di Chiana per aumentare l’ossitocina. E alle ore 21,00 spazio allo spettacolo con Renza Cangiano che ha deliziato gli intervenuti con una dedica al cinema di Pasolini. A seguire il film “Io sono il sole” di Ilaria Gambarelli, giunta dalla Spagna per portare il suo contributo a Bulli ed Eroi.

Un Premio è stato consegnato alla Presidente di giuria Donatella Baglivo per l’importante lavoro nella cinematografia internazionale.

Infine, sono stati consegnati i Premi ai cortometraggi vincitori. Per le giurie mondiali dei lungometraggi, invece, verranno dati i risultati a dicembre.

Per le scuole Primo Classificato Francesco Faralli per un meraviglioso lavoro realizzato con i bambini.

Premio alla Regia per Umberto Santacroce con La linea sottile, una delicata opera realizzata con i bambini dove viene evidenziata la sensibilità e l’importanza di una corretta educazione.

Miglior musica a Fratelli d’Italia di CPIA MA di Termoli.

A Hyro In di Daniele Ciarri e Gabriele Bernini premio Miglior Sceneggiatura

Nella sezione Registi il Primo Premio è andato a Brak di Pawel Prewenki per un meraviglioso corto di animazione innovativa

A Barbara Scoppa è andato il Premio miglior attrice con il film Albatros di Sky Xi.

A Dias De Lluvia di Ainara Iungman premio per la miglior regia e fotografia.

Il premo della Critica è andato a Far l’amore di Jesus Aguia Armenteros.

A Papa Noel di Jesus Aguila Armenteros è andato il Premio Miglior Montaggio.

A Fermando Popoli è andato il Premio per l’impegno contro il bullismo.

A Eugenia Tamburri il Premio Musica e Recitazione.

A Angelo Pelagalli il Premio miglior attore.

A Renza Cangiano il Premio attrice 2024.

A Giancarlo Amorelli è andato il Premio Musicista dell’anno.

La domenica, un meraviglioso convegno ha suggellato la fine della prima parte del Bulli ed Eroi che si concluderà nel mese di dicembre 2024.

Con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Montepulciano ha preso il via alle 10 il Convegno da Pinocchio a Pinocchio 4.0 di cui saranno pubblicati gli abstract nella Rivista I Pirati dei Caraibi Magazine di Bulli ed Eroi.

Nel corso della giornata sono stati assegnati i Premi ad Angelo Nobile docente di letteratura per l’infanzia e adolescenza all’Università di Parma per il suo impegno attraverso la letteratura, a Matteo Villanova per l’impegno scientifico e l’Educazione affettiva e sessuale.

Per l’impegno contro il bullismo è stata premiata Giovanna Pini Fondatrice del Teatro di Animazione e Presidente di BulliStop.

Al Maestro Dario D’Ambrosi è andato un Premio per il suo importante lavoro come Eccellenza Mondiale per il Teatro Patologico

A Pier Francesco Bernacchio Presidente della Fondazione Collodi è andato il Premio per l’importante contributo che porta nel mondo con una storia italiana.

Hanno ricevuto Attestati di merito Daniel Prestifilippo giovane artista italiano GAI, Christian Brogi docente di Comunicazione Multimediale e fotografo freelance, Linda Giannini Membro del Comitato Internazionale CGVCVIP.

Attestati anche a Maddalena Menza per il libro su Il signor Bonaventura e a Susanna Schimperna per il libro Eterne adolescenti.

Presentato anche il libro di Paola Dei, Finalista Premio Strega Ragazzi del 2021, La pacata fortezza Martina i bulli e gli gnomi.

Premio alla carriera a Matteo Garrone che lo riceverà in un momento successivo perché impegnato con un suo nuovo lavoro in questo periodo.

Saranno assegnati gli ultimi premi di cui sarà data successivamente comunicazione.







Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.