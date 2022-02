Buffon rinnova col Parma fino al 2024 “Sono ancora calciatore” - Tuttoggi

PARMA (ITALPRESS) – Gianluigi Buffon ha rinnovato il suo contratto con il Parma per un’altra stagione, fino al 2024. L’annuncio è stato dato in conferenza dal presidente del club ducale, Kyle Krause. “E’ un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi – ha detto il magnate americano – Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persona dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il Parma e Parma, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno”. Poi ha preso la parola il portiere crociato, accompagnato dalla famiglia al completo e dallo storico agente Silvano Martina. “E’ una bella giornata per me e tutta la mia famiglia, alla fine è successo quello che volevamo io, la società, il presidente e mi auguro anche i tifosi e la città – le parole dell’ex numero 1 della Nazionale e della Juventus, che era in scadenza nel 2023 e che dunque continuerà a giocare almeno sino a sino a 46 anni – Il mio ritorno a Parma è stato influenzato dal legame profondo con la città e la gente di Parma”. “In questo momento diventava importante, dopo sette mesi fatti in maniera convincente, prendermi un atto di responsabilità e dare la mia totale apertura e adesione a questo prolungamento. Per il ruolo che ho avuto quest’anno e che forse avrò anche in futuro era importante dare all’esterno un segnale di forza e compattezza, se non avessi creduto in me stesso e nel progetto probabilmente non avrei accettato la proposta. Non ho bisogno di altre sfide superflue e inutili, questa è bella e molto entusiasmante: sento che posso dare una grande mano. Il futuro nel mondo del calcio? La mia testa sta ragionando solo ed esclusivamente da calciatore – conclude Buffon, campione del mondo con l’Italia di Lippi in Germania nel 2006 – non voglio disperdere energie nè avere nessun tipo di rimpianto”.

