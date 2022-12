Buche, gomme bucate e lo scuolabus che rischia di ribaltarsi IMMAGINI

Danni, disagi e rischi per chi transita sulla strada di Ferretto, nel comune di Castiglione del Lago

Gomme bucate e cerchioni danneggiati. E uno scuolabus, sembra con alcuni bimbi a bordo, che nei giorni scorsi ha rischiato di ribaltarsi, dopo essere finito con le ruote nel fossato che costeggia la strada di Ferretto, nel comune di Castiglione del Lago, vicino al confine con la Toscana.

Una strada ridotta in condizioni pessime, peggiorate in questi giorni a causa delle abbondanti piogge. Con i casi di ruote dei mezzi che vi transitano danneggiate che si susseguono, come testimoniano le foto di un nostro lettore che ha subito lo scoppio di due pneumatici.