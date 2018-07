Bucate le gomme a 3 mezzi per la differenziata, disagi per la raccolta

Bucate le gomme dei mezzi utilizzati dalla cooperativa Alis per la raccolta differenziata. Il fatto è accaduto la notte scorsa ed a renderlo noto è lo stesso presidente della cooperativa, Stefano Notari. Chi ha agito lo avrebbe fatto premeditatamente proprio contro la Alis, visto che accanto c’era anche un mezzo dell’Asm che invece non è stato oggetto dello stesso atto vandalico.

I mezzi danneggiati sono quelli utilizzati per la raccolta differenziata nel Comune di Arrone. L’autore o gli autori dell’atto vandalico si sono introdotti, presumibilmente scavalcando la recinzione, all’interno del deposito mezzi del Comune di Arrone e hanno bucato le gomme dei tre mezzi con i quali la Coop sociale Alis effettua la raccolta differenziata nel territorio comunale per conto di Asm. Da notare che non hanno subìto danno né i mezzi comunali – comunque chiusi nell’autorimessa – né il mezzo di Asm adiacente a quelli di Alis.

Per tale motivo, nella mattinata odierna, i quattro operatori in turno (2 per la raccolta e due per lo spazzamento delle strade) non hanno potuto, se non in parte, svolgere le mansioni previste, tra cui la raccolta del vetro. Amareggiati i lavoratori, che ogni giorno svolgono al meglio un servizio così importante per la comunità e per il decoro cittadino. “Un atto del genere – afferma il presidente di Alis Stefano Notari – non rappresenta solo un disagio per lo svolgimento del Servizio in sé, ma un vero e proprio danno per il lavoro, con particolare riferimento ad una realtà, come la nostra, che si occupa delle fasce più deboli”.

La Cooperativa Sociale Alis sta provvedendo in queste ore alla sostituzione delle gomme dei mezzi, oltre ad aver messo in campo tutte le azioni necessarie per denunciare il fatto nelle sedi competenti oltra a cercare di limitare i disagi per i residenti.

