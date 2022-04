“Mi fa rabbia che non si sia messo mano su questa pseudo Agenzia della Laguna dove Venezia non conta nulla”. Lo ha affermato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, appena tornato al lavoro dopo il ricovero in ospedale e nel giorno in cui il ministro Enrico Giovannini inaugura a Marghera la banchina

“Liguria”, primo approdo per grandi navi a entrare in funzione nell’area di Porto Marghera.

dac/mgg/