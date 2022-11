Brucia l’auto all’ex moglie e la minaccia di morte davanti al figlio, arrestato

Ordinanza del gip di Perugia emessa nei confronti di un uomo di Castiglione del Lago accusato di stalking e danneggiamenti

Sarebbe arrivato perfino a bruciare l’auto alla sua ex moglie oltre a minacciarla di morte davanti al loro figlio, minorenne. Per questo un uomo è stato ora arrestato (ai domiciliari) dai carabinieri di Castiglione del Lago, su mandato del gip di Perugia.

L’ordinanza del giudice è stata emessa su richiesta della Procura perugina per i reati di atti persecutori e danneggiamento seguito da incendio. L’uomo, infatti, già noto alle forze dell’ordine, è indagato per l’incendio dell’autovettura dell’ex moglie parcheggiata all’interno del cortile dell’abitazione di quest’ultima e per averla ripetutamente intimidita e minacciata di morte anche alla presenza del figlio minore.