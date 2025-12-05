 Bronzo per la Ginnastica Estetica Fortebraccio alla World Championship in Bulgaria - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Bronzo per la Ginnastica Estetica Fortebraccio alla World Championship in Bulgaria

Redazione

Bronzo per la Ginnastica Estetica Fortebraccio alla World Championship in Bulgaria

Ven, 05/12/2025 - 06:33

Condividi su:

Dopo 2 giorni di gare di campionato, in finale le ragazze della Ginnastica Estetica FORTEBRACCIO hanno conquistato il 3 gradino del podio!

I primi due posti sono andati alle due famosissime squadre finlandesi, campionesse del mondo per tantissimi anni di seguito.

La ASD US B.FORTEBRACCIO è la prima volta che partecipa alla finale del campionato mondiale e la conquista del terzo posto ad 1,15 punto dalla seconda squadra è stata per tutte le partecipanti un’emozione incredibile!

Nella ginnastica estetica le coppe del mondo sono 4 ed il campionato mondiale è uno solo a cui hanno accesso le squadre che hanno partecipato a tutte le 4 fasi precedenti. In Estonia hanno vinto i finlandesi, in Canada e in Grecia la Fortebraccio che a settembre poi ha vinto il campionato europeo a Budapest. E ora il bronzo Mondiale premia il tanto lavoro fatto con la squadra.

La squadra della Fortebraccio, nel 2024, non ha potuto concludere l’anno con il campionato mondiale a causa di un mutamento della squadra, ma quest’anno è finalmente arrivata fino in fondo conquistando questo prestigioso podio!

Il prossimo anno 3 coppe del mondo saranno in Armenia, a Parigi, a Budapest e poi gli europei in Bulgaria. Infine il mondiale si svolgerà ad Osaka in Giappone.

Complimenti a tutta la squadra Fortebraccio Elite (FISAC) allenata dal tecnico Marina Zueva!


Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Economia & Lavoro

Vertenza Unicoop, la Regione convoca cooperativa e sindacati

Assisi

Assisi, si rinnova la tradizione dei biglietti di auguri firmati dagli studenti, i vincitori del concorso

Assisi

La dottrina sociale della Chiesa al centro della Scuola socio-politica Toniolo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Oggi il sorteggio dei Mondiali 2026: orario, dove vederlo e cosa sapere

Ultim'ora Italia

Formula 1, oggi le prove libere ad Abu Dhabi: orari e dove vederle in tv

Ultim'ora Italia

Caso Garlasco, perizia non spegne battaglia su Dna: punti pro e contro Sempio

Perugia

Bronzo per la Ginnastica Estetica Fortebraccio alla World Championship in Bulgaria

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!