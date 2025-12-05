Bronzo per la Ginnastica Estetica Fortebraccio alla World Championship in Bulgaria - Tuttoggi.info

Dopo 2 giorni di gare di campionato, in finale le ragazze della Ginnastica Estetica FORTEBRACCIO hanno conquistato il 3 gradino del podio!

I primi due posti sono andati alle due famosissime squadre finlandesi, campionesse del mondo per tantissimi anni di seguito.

La ASD US B.FORTEBRACCIO è la prima volta che partecipa alla finale del campionato mondiale e la conquista del terzo posto ad 1,15 punto dalla seconda squadra è stata per tutte le partecipanti un’emozione incredibile!

Nella ginnastica estetica le coppe del mondo sono 4 ed il campionato mondiale è uno solo a cui hanno accesso le squadre che hanno partecipato a tutte le 4 fasi precedenti. In Estonia hanno vinto i finlandesi, in Canada e in Grecia la Fortebraccio che a settembre poi ha vinto il campionato europeo a Budapest. E ora il bronzo Mondiale premia il tanto lavoro fatto con la squadra.

La squadra della Fortebraccio, nel 2024, non ha potuto concludere l’anno con il campionato mondiale a causa di un mutamento della squadra, ma quest’anno è finalmente arrivata fino in fondo conquistando questo prestigioso podio!

Il prossimo anno 3 coppe del mondo saranno in Armenia, a Parigi, a Budapest e poi gli europei in Bulgaria. Infine il mondiale si svolgerà ad Osaka in Giappone.

Complimenti a tutta la squadra Fortebraccio Elite (FISAC) allenata dal tecnico Marina Zueva!



