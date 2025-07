Bronzi, Moretti e l'Orchestra da Camera di Perugia e YOUNG aprono il XXVIII Festival Internazionale Giovani Concertisti - Tuttoggi.info

Prenderà il via giovedì 24 luglio, alle 21 in piazza S. Agostino a Castel Rigone, con il concerto dell’Orchestra da Camera di Perugia e YOUNG – con un organico per l’occasione di 45 elementi – diretta da Enrico Bronzi, insieme alla violoncellista Giada Moretti, la XXVIII edizione del Festival Internazionale Giovani Concertisti.

Per l’appuntamento inaugurale un programma “A tutto Dvoràk”, con la Sinfonia in mi minore op.95 “Dal Nuovo Mondo” e il Concerto per violoncello e orchestra in si minore op.104 (info e prenotazioni: info.festivalgiovaniconcertisti@gmail.com – 348 9272462).

Fondata dal M° Giorgio Porzi e promossa dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone, in collaborazione con il Comune di Passignano sul Trasimeno e con il patrocinio della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, la rassegna conferma la propria peculiarità di eccezionale vetrina per i giovani talenti musicali, affiancati da concertisti già affermati, e di volano per la promozione culturale e turistica del territorio.

Per il terzo anno la direzione artistica è curata dall’Orchestra da Camera di Perugia (sovrintendente l’oboista Simone Frondini).

Dopo il concerto di giovedì la manifestazione proseguirà subito sabato 26 luglio, con Sara Pastine, violino, e Linda Di Carlo, pianoforte, che proporranno un viaggio tra Classico e Romantico con musiche di Mozart, Schubert e Brahms, e poi con altri 4 appuntamenti – sempre alle 21 nella splendida piazza del borgo che affaccia sul Trasimeno – fino a sabato 23 agosto.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il santuario di Maria SS. Dei Miracoli di Castel Rigone.

Luogo: piazza Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA