Brignone vince il gigante di Are, 26^ vittoria - Tuttoggi.info

ARE (SVEZIA) (ITALPRESS) – Federica Brignone ha vinto il gigante

di Are, valido per la Coppa del mondo di sci alpino femminile.

L’azzurra, che aveva chiuso al terzo posto la prima manche, ha

completato la sua gara in 2’11″02, precedendo la sciatrice di casa Sara Hector (2’11″35) e la svizzera Lara Gut-Behrami (2’11″42). Appena sotto il podio l’altra azzurra Marta Bassino, quarta con 2’12″49. Per la valdostana si tratta della vittoria numero 26 in Coppa del mondo, la quinta della stagione, e del podio numero 67 della sua carriera. “Non ero contenta della prima manche, non ero in fiducia, nella seconda mi sono detto di fare l’impossibile, di dare tutto” ha raccontato Brignone dopo la vittoria. “Mi piace questa pista. Sto sciando bene anche in allenamento. Sono orgogliosa di quanto sto facendo, abbiamo un gruppo fantastico”.

