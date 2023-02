Brignone argento mondiale in gigante, vince Shiffrin - Tuttoggi

MERIBEL (FRANCIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin vince per la prima volta in carriera l’oro mondiale in gigante ma alle sue spalle c’è lo splendido argento di Federica Brignone. Sulla Roc de Fer di Meribel, la statunitense difende con successo la prima posizione ottenuta nella prima manche e per appena 12 centesimi nega alla 32enne valdostana il secondo oro in questa rassegna dopo quello in combinata. Terza a metà gara, Brignone approfitta anche dell’errore di Tessa Worley, che la precedeva, e si mette così al collo la terza medaglia mondiale della carriera considerando anche l’argento ottenuto, sempre in gigante, a Garmisch nel 2011. Sul terzo gradino del podio sale Ragnhild Mowinckel (+0″22) mentre chiude quinta Marta Bassino (+0″80), protagonista di una straordinaria rimonta dal 13esimo posto grazie al terzo tempo assoluto della seconda run. Asja Zenere, infine, termina in 22esima posizione.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

