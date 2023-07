Bridgestone, Randò "Da big data e telematica spinta all'innovazione" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Fare innovazione per noi significa rimanere aggiornati con gli ultimi trend del mercato, in termini di nuovi materiali, e quindi materiali più sostenibili, ma anche legati alla digitalizzazione, come l’utilizzo dei big data e della telematica. Per far questo è importante una presenza in tutto il mondo, perché ciascuna area può avere la sua specificità e può avere dei nuovi trend di sviluppo”. Lo afferma in un’intervista all’Italpress Simone Randò, Head of consumer tire development di Bridgestone.

