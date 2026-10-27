Bricolo "Il mercato statunitense strategico per il vino italiano" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono il principale mercato obiettivo perVeronafiere e per il vino italiano ed esprimono ancora un potenziale di altissimo livello che richiede investimenti e continuità d’azione”. Lo ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, nel corso della cerimonia di apertura di Vinitaly USA a New York.

xo9/sat/gsl