Bricolo "Il mercato statunitense strategico per il vino italiano" - Tuttoggi.info

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Bricolo “Il mercato statunitense strategico per il vino italiano”

ItalPress

Bricolo “Il mercato statunitense strategico per il vino italiano”

Mar, 27/10/2026 - 10:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Gli Stati Uniti sono il principale mercato obiettivo per
Veronafiere e per il vino italiano ed esprimono ancora un potenziale di altissimo livello che richiede investimenti e continuità d’azione”. Lo ha dichiarato il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, nel corso della cerimonia di apertura di Vinitaly USA a New York.

xo9/sat/gsl

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