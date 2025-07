Brescia, uomo muore dopo essere caduto nelle acque del Garda - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Un uomo è deceduto dopo essere caduto nelle acque del porticciolo comunale di Padenghe sul Garda, in provincia di Brescia. La Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un soccorso persona. I Vigili del Fuoco hanno rapidamente individuato e recuperato l’uomo dalle acque. Una volta a riva, è stato affidato all’équipe sanitaria del 118, che ha purtroppo constatato il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Locale e la Guardia Costiera, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause della caduta sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute la Squadra Nautica del Distaccamento di Salò, i Soccorritori Acquatici, gli Operatori Speleo Alpino Fluviale (Saf), i Sommozzatori del nucleo regionale, l’elicottero Drago Vvf dall’elinucleo di Varese e una squadra operativa del Distaccamento di Salò.