Brasile, l'ex presidente Bolsonaro operato per singhiozzo cronico - Tuttoggi.info

Lun, 29/12/2025 - 10:02

(Adnkronos) – Jair Bolsonaro si è sottoposto sabato a “un intervento di blocco del nervo frenico” per curare il suo singhiozzo cronico. Lo ha riferito sui social media la moglie Michelle Bolsonaro. I medici che hanno curato l’ex presidente brasiliano hanno dichiarato che l’operazione è andata bene e di aver bloccato il nervo frenico destro e di aver programmato un nuovo intervento entro 48 ore per bloccare quello sinistro. “Sono stati nove mesi di lotta e angoscia, con intoppi quotidiani”, ha aggiunto la moglie.  

Nella letteratura medica il nervo frenico è descritto come un nervo vitale che ha origine nel collo e che controlla il diaframma, il muscolo principale della respirazione. Bolsonaro, 70 anni, era stato ricoverato mercoledì per un intervento chirurgico per un’ernia. A settembre, è stato condannato a 27 anni di carcere dalla Corte Suprema brasiliana per aver pianificato un colpo di Stato per ribaltare la sua sconfitta elettorale del 2022. Su richiesta dei suoi avvocati difensori, il giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes lo ha autorizzato a lasciare il carcere per sottoporsi all’intervento chirurgico. In una dichiarazione rilasciata mentre era in ospedale, Bolsonaro ha appoggiato la candidatura presidenziale del figlio, Flavio Bolsonaro, per il 2026. 

Una volta dimesso dall’ospedale, Bolsonaro tornerà a scontare la sua pena in un carcere della polizia federale nella capitale. Jair Bolsonaro ha problemi di salute da quando è stato accoltellato nel settembre 2018, durante un evento della campagna presidenziale nella città di Juiz de Fora, nello stato di Minas Gerais. Dopo l’accoltellamento, Bolsonaro è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici nella regione addominale. 

 

