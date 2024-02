Brancaccio “Superbonus capitolo chiuso, ma temiamo contenziosi” - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Il capitolo Superbonus è chiuso dal punto di vista della evidente volontà da parte del Governo di chiuderlo, purtroppo non è chiuso per tutte le imprese che hanno crediti che non riescono a monetizzare. Continuiamo a temere grandi rischi di fallimenti e contenziosi tra condomini e imprese”. Così la presidente nazionale dell’Ance, Federica Brancaccio, a margine dell’incontro a Palermo con il Sistema regionale delle imprese edili dell’Ance Sicilia, presieduto da Santo Cutrone. xd6/vbo/gtr