Brancaccio “Il Pnrr è una grande opportunità per il Paese" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Il PNRR è una grande opportunità per il Paese. Usiamo il PNRR per fare le infrastrutture fondamentali, anche piccole e medie opere per i comuni, ma specialmente per fare le riforme, per fare correre il Paese e farlo crescere da solo dopo il 2026”. Così la presidente nazionale dell’Ance, Federica Brancaccio, a margine dell’incontro a Palermo con il Sistema regionale delle imprese edili dell’Ance Sicilia, presieduto da Santo Cutrone. “Gap nord-sud? Bisognerebbe recuperare decenni. Cerchiamo di usare al meglio questi fondi. Faremo una battaglia, anche in Europa, per far sì che dal patto di stabilità vengano tirati fuori i cofinanziamenti nazionali rispetto ai fondi europei, cosa che consentirebbe di poter cofinanziare con più tranquillità”. xd6/vbo/gtr