“Braciami”, alle Piscine dello Stadio la festa ‘regina’ del barbecue

Torna puntuale anche quest’anno, dal 29 agosto al primo settembre al parco delle piscine dello Stadio di Terni, l’appuntamento con “Braciami”. Saranno quattro giorni di buona cucina, musica e divertimento.

Nove le aree tematiche in cui sarà suddivisa la kermesse. Si inizierà con “Passione carnale”, area in cui si potranno degustare vari tipi di carni provenienti esclusivamente da allevamenti umbri cotte alla brace. Il tutto sarà accompagnato da vini di cantine del territorio o birre artigianali.

Per chi desidera diventare un abile “cuoco” del barbecue c’è “Cuochi d’artificio”. Per l’occasione sono stati istituiti dei corsi di barbecue che verranno accompagnati da gustosi e sfiziosi “Cooking show”.

Chef Academy pensa anche i più piccoli con “BBQ kid’s”, area dedicata ai bambini con laboratori, e corsi di barbecue. Aiutati dagli chef professionisti i bimbi potranno comporre un proprio panino.

“Braciami” ospiterà anche lo “Street food Village”, spazio interamente dedicato al cibo di strada di qualità. Alle piscine dello Stadio arriveranno Food Truck da ogni parte di Italia che proporranno le loro migliori specialità. I buongustai e non solo potranno fare un autentico viaggio nello stivale dei sapori e nelle tradizioni gastronomiche italiane.

Mangiare bene significa anche bere bene. Gli organizzatori proprio per questo hanno pensato anche a “Food e beer”, area interamente dedicata al beverage e dove sarà possibile scegliere la bevanda più adatta al proprio palato. La scelta sarà dalle birre artigianali a quelle di più ampio consumo, dal vino alle bevande gassate per accontentare grandi e piccini.

Come ogni festa che si rispetti non deve mancare la musica. Proprio per questo si è pensato all’angolo “Intrattenimenti Live”. Due i palchi allestiti per l’occasione che ospiteranno, nella quattro giorni della kermesse, musica, balli latini, spettacoli di danza e teatro.

Spazio anche all’area dell’artigianato con un mercatino dell’artigianato dove poter trovare ed acquistare oggettistica di ogni genere creata da artigiani ed hobbisti.

Come ogni anno non si poteva certo dimenticare l’area giochi dedicata alle famiglie e al divertimento con un vero e proprio mini luna parkcon giochi gonfiabili giostre, tiro a segno, tiro con l’arco e passeggiate a cavallo. Infine chi non è ancora andato in vacanza potrà approfittare dell’area relax nella Braciami Beach.

L’evento è realizzato da Andrea Barbarossa di Eventi.com in collaborazione con Piscine dello Stadio, Chef Academy e Musical Academy.

