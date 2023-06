Box autovelox danneggiati, il Comune ora presenta denuncia "Non è la prima volta" - Tuttoggi.info

L'ultimo episodio è avvenuto a San Secondo, sono già in corso le indagini per risalire ai responsabili

Il Comune di Città di Castello presenterà denuncia alle autorità competenti per i box autovelox danneggiati di recente nel territorio.

Ad annunciarlo sono stati il sindaco Luca Secondi di concerto con l’assessore alla Polizia Locale Rodolfo Braccalenti e al comandante del Corpo Emanuele Mattei, ricorrendo anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza per consentire di risalire ai responsabili degli atti vandalici.

L’ultimo (ma non l’unico) episodio si è verificato lungo via Galvani, a San Secondo, dove ignoti hanno letteralmente aperto uno dei tanti box, collocati da inizio 2023 sulle strade segnalate dagli stessi residenti come le più pericolose per l’alta velocità.

Le postazioni fisse per i controlli elettronici sono utilizzate solitamente con strumentazione mobile e un presidio degli operatori di Polizia locale, scelte a rotazione a seconda del grado di criticità del traffico rilevato (sebbene vuote rappresentino comunque un ottimo deterrente). Per i danneggiamenti verificatisi a San Secondo sono già in corso le indagini.