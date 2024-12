Bove migliora, dg Fiorentina: "Ha lasciato terapia intensiva" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Edoardo Bove lascia il reparto di terapia intensiva dell'ospedale Careggi di Firenze. Il centrocampista della Fiorentina, vittima di un malore domenica nel match con l'Inter, continua a fare progressi nella convalescenza.

"Edoardo sta bene, è in forma, sta recuperando e siamo contenti. Bisogna avere pazienza e rispetto per lui. Ha cambiato reparto e quindi poco per volta significa che le cose vanno meglio. E' nelle mani giuste e sta bene", dice Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ai microfoni di Mediaset. "Ha lasciato la terapia intensiva, per la precisione è passato in un reparto che si chiama Utic, di livello di delicatezza inferiore", aggiunge.