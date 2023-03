Bottiglietta in faccia per una lite a calcetto, denunciato

Il fatto, avvenuto presso il campo sportivo di Castel del Piano, è stato denunciato dalla vittima che, dopo essersi recato presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per le cure del caso – nell’ambito del quale gli erano state diagnosticate lesioni guaribili in dieci giorni – era andato in Questura per denunciare l’accaduto alla polizia di Stato.

Sentito dai poliziotti, la vittima ha raccontato che, a seguito di un contrasto di gioco, aveva avuto una discussione con un avversario; improvvisamente, aveva sentito una violenta botta al viso. Caduto a terra, dopo un iniziale momento di disorientamento, si era reso conto che un giocatore della squadra avversaria gli aveva lanciato contro una bottiglietta.