Bottas si prende la pole a Imola, Leclerc in quarta fila - Tuttoggi

IMOLA (BOLOGNA) (ITALPRESS) – Valtteri Bottas si prende la prima piazzola sulla griglia di partenza del Gran Premio dell’Emilia Romagna, 13esimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula Uno in programma domani sul circuito di Imola. Pole position numero 15 per il finlandese, la quarta stagionale (13 su 13 per la Mercedes) che nell’ultima manche delle qualifiche gira in 1’13″609 e beffa per meno di un decimo il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull), che in seconda fila sarà affiancato da Pierre Gasly (Alpha Tauri), a seguire Daniel Ricciardo (Renault) e Alexander Albon (Red Bull) mentre ottiene il settimo tempo Charles Leclerc, a un secondo da Bottas. Il monegasco della Ferrari partirà dunque dalla quarta fila insieme a Daniil Kvyat (Alpha Tauri) mentre chiudono la Top Ten le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz. Q2 ancora fatale per Sebastian Vettel, che domani scatterà dalla 14esima casella sulla griglia di partenza. Assieme al tedesco della Ferrari erano rimasti fuori dalla lotta per la pole Sergio Perez (Racing Point), Esteban Ocon (Renault), George Russell (Williams) e Lance Stroll (Racing Point). Eliminate nel corso della prima manche, invece, le due Haas di Romain Grosjean e Kevin Magnussen e le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, che domani saranno separate sulla griglia di partenza da Nicholas Latifi su Williams.

(ITALPRESS).