 Bosetti "Sarà campionato competitivo, fiera essere vicecapitano Scandicci" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Bosetti “Sarà campionato competitivo, fiera essere vicecapitano Scandicci”

ItalPress

Bosetti “Sarà campionato competitivo, fiera essere vicecapitano Scandicci”

Ven, 02/10/2026 - 17:03

Condividi su:


FIRENZE (ITALPRESS) – “Come tutti gli anni sarà un torneo molto competitivo, uno dei più competitivi al mondo. Magari sarà dominato ancora da Conegliano ma come si è visto la passata stagione penso che tante squadre proveranno, e in qualche momento riusciranno, a metterle il bastone tra le ruote. Speriamo di essere una di queste”. È l’auspicio espresso all’Agenzia Italpress, in vista dell’inizio del nuovo campionato femminile di volley, da Caterina Bosetti, schiacciatrice della Savino Del Bene Scandicci. E sulla sua nomina a vicecapitano confessa: “E’ un riconoscimento che mi rende orgogliosa”.
xb8/glb/gtr

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!