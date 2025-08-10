 Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri - Diretta - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

tecnical

Borussia Dortmund-Juventus, oggi amichevole per i bianconeri – Diretta

Dom, 10/08/2025 - 17:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
La Juventus scende in campo in amichevole. La squadra bianconera sfida oggi, domenica 10 agosto, il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park di Dortmund in uno degli ultimi test prima dell’inizio del campionato, fissato per il weekend del 24 agosto.  

Tudor si aspetta indicazioni importanti dalla sua squadra, dopo aver pareggiato con la Reggiana nell’unica altra amichevole di questa preparazione estiva, iniziata in ritardo per il Mondiale per Club, dove la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale dal Real Madrid. 

La Juventus è chiamata a migliorare il quarto posto conquistato la scorsa stagione, che è valso, in ogni caso, la qualificazione alla prossima Champions League. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!