Borse di studio per gli studenti, il bando del comune di Magione

Il comune di Magione rende nota l’apertura del Bando per l’erogazione delle Borse di Studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande e’ fissato al 25/02/2019. La domanda dovrà essere integrata con una copia di un documento dello studente e il codice fiscale. Per presentare la domanda è necessario inoltre essere in possesso di un ISEE in corso di validità con un valore non superiore ad €10.632,94.

Il modulo di domanda dovrà essere presentata debitamente compilato in ogni sua parte, presso il Comune di Magione Area-Socio-Educativa viale Dante Alighieri n.2, negli orari di apertura al pubblico.

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Magione, al seguente link: www.comune.magione.pg.it

