Borsa e investimenti: cresce la tendenza a operare sui mercati da casa - Tuttoggi

Un numero sempre più ampio di persone decide di iniziare a fare trading online in autonomia

Il fenomeno del trading online, ovvero del ricorso ai broker che consentono ad una persona di investire in totale autonomia direttamente da casa propria, sembra non avere più confini. L’utilizzo di queste piattaforme è infatti in continua crescita da circa 10 anni ma attorno al 2020 ha fatto segnare una vera e propria impennata, tanto che il triennio 2020 – 2022 è stato spesso identificato come quello relativo al boom del trading online. Al momento questa tendenza sembra comunque essere tutt’altro che passeggera, anzi al contrario mostra in modo evidente come le modalità di investimento seguite da molte persone siano ormai cambiate.

Al giorno d’oggi infatti i migliori broker hanno sgombrato tutti i dubbi per quanto concerne la sicurezza, mettendo in evidenza come i loro circuiti internazionali siano affidabili al pari di una banca online. Hanno inoltre realizzato delle piattaforme in grado di offrire dei servizi sempre più specializzati e al tempo stesso caratterizzati da una navigazione intuitiva. Infine i migliori broker si sono contraddistinti per la convenienza del loro sistema di investimento, basato sull’assenza di commissioni sulle compravendite.