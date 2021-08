Borgo Petroro, nel castello per il tuo relax e un menu stellato | VIDEO - Tuttoggi

Inserito in un contesto di un vecchio castello del XII° il borgo è il luogo ideale dove riscoprire il contatto con la natura, relax e salute

Vi presentiamo la nostra struttura “Borgo Petroro Country Relais & Restaurant” inserito in un contesto di un vecchio castello del XII° secolo dove riscoprire il contatto con la natura, relax e salute.

Ad accoglierci l’Hospitality Manager Samantha Mangialento che insieme al suo team ci descrive i meravigliosi angoli del Borgo.

Camere e suite

La struttura è costituita da 12 camere di diverse tipologie tra Classic, Suite, Royal Suite, Junior Suite, Family Suite e Royal Deluxe. Queste due ultime tipologie dispongono di una zona dedicata all’area benessere privata (jacuzzi e sauna) al loro interno.

La country house dispone altresì di un’area benessere dotata di Jacuzzi, sauna, bagno turco e doccia emozionale con angolo tisaneria per un momento di relax.

L’accoglienza

La sala “Arcivescovo” accoglie momenti dedicati alla lettura, piuttosto che momenti per un the pomeridiano. Il nostro lobby bar “Taverna” vi delizierà di una varietà di the, tisane e distillati provenienti da diverse parti del mondo.

Il nostro ristorante “Locanda Petreja” offre tre sale ristorante interne e una terrazza esterna. Il nostro chef Oliver Glowig (già due stelle Michelin) vi delizierà con un menu gourmand à la carte ed un menù della Tradizione umbra rivisitato.

“Il Belvedere” accoglie i nostri ospiti per sfiziosi aperitivi su una terrazza panoramica con vista sulla città di Todi.

Matrimonio da favola

Sarà possibile richiedere autorizzazione alla Diocesi di Todi-Orvieto per la celebrazione di matrimoni presso la Chiesa di San Martino, a 500 m. dalla struttura.

In alternativa per la celebrazione di riti civili disponiamo di spazi interni ed esterni, come il Belvedere e la nostra suggestiva Cantina.

Ferragosto

Vi aspettiamo per un Ferragosto diverso e indimenticabile durante il quale poter degustare le nostre prelibatezze in ogni angolo del borgo accompagnato dal sottofondo musicale del quintetto “Four Seasons Band” a ritmo di Swing, Soul e Jazz.

Vi invitamo a visitare il nostro sito www.borgopetroro.it per meglio scoprire cosa vi attende quando arrivate a Borgo Petroro!

Borgo Petroro – Locanda Petreja (situata a 12 km dalla cittadina di Todi)

info@borgopetroro.it – Contattaci al 39 0759978543

