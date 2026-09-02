Borchia "Le imprese ci chiedono d'intervenire sul caro energia" - Tuttoggi.info





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “In questa fase, quello che ci chiede la gente, quello che ci chiedono le imprese, è di lavorare sul fronte del caro energia e sull’abbattimento delle bollette”. Così l’europarlamentare della Lega, Paolo Borchia, in un’intervista alla Italpress, a margine della commissione per l’Industria, la ricerca e l’energia del Parlamento europeo.

“Oggettivamente non mi sembra che il tipo di impostazione che l’Unione europea ha tenuto negli ultimi anni sia oggetto da parte della presidenza irlandese di grandi riflessioni. Pertanto, da questo punto di vista, non sono particolarmente positivo sul fatto che nei prossimi mesi potremmo effettivamente arrivare, grazie a un intervento legislativo, a un abbassamento delle bollette”, ha aggiunto.

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