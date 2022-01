Boom di guariti in Alto Chiascio, positivi in calo | Gubbio torna sotto 1000 casi - Tuttoggi

Dopo oltre 3 settimane negativizzati giornalieri tornano a superare i nuovi contagi anche a Gualdo Tadino | Situazione "confortante" anche negli altri Comuni

Leggero calo di contagi Covid in Umbria dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2903 nuovi positivi (410 in meno di ieri). Pure in Alto Chiascio il trend sembra essere lo stesso con un boom di guariti, 168 complessivi in tutti e 7 i Comuni, a fronte di “soli” 124 contagi giornalieri.

Tra tutti i territori quello di Gubbio continua a macinare i numeri più significativi con ben 103 negativizzati contro i 70 nuovi positivi, il cui totale torna a scendere sotto i 1000 casi (999 per la precisione). L’unico aumento da segnalare è quello dei ricoveri, saliti a 8 (ma nessuno di essi è in terapia intensiva). Si tratterebbe di pazienti dagli 80 anni in su che, sebbene vaccinati (alcuni con 3 e altri con 2 dosi, uno solo senza), presentano tutti altre patologie.

Finalmente anche a Gualdo Tadino, dopo oltre 3 settimane, i guariti tornano a supere i nuovi contagi, rispettivamente 44 contro 39. Gli attualmente positivi si attestano ora a 390, di cui 4 sempre ricoverati. Il sindaco Massimiliano Presciutti ha parlato dei tre recenti decessi in pochi giorni, sottolineando che “le situazioni erano già in qualche modo compromesse, con età e patologie pregresse che hanno inciso fortemente. Ovviamente è sempre una sconfitta quando viene a mancare una persona”.

Pochissimi positivi al Covid, in queste ultime 24 ore, si sono registrati anche nei Comuni più piccoli: a Valfabbrica (+3) i guariti sono addirittura 8, con il totale che cala fino a 107 casi; seguono Costacciaro (+3 e 5 guariti) a 23, Fossato di Vico (+2 e 2 guariti) a 61 (tra cui 2 ricoveri) e Scheggia (+2 e 2 guariti) a 23. L’unico Comune in controtendenza è Sigillo che supera di poco i negativizzati giornalieri (4) con 5 nuovi positivi, salendo a 72.