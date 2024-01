ROMA (ITALPRESS) – La ripresa del turismo estero dà una spinta anche ai consumi. Nel 2023 gli oltre 65 milioni di stranieri che hanno visitato il Belpaese hanno speso in media oltre 212 euro a persona in colazioni, pranzi, cene e aperitivi, per un totale di oltre 13,8 miliardi di euro, l’ammontare più alto dal 2019. A stimarlo è Fiepet, l’associazione dei pubblici esercizi aderenti a Confesercenti.

