Boom delle vendite online, per le consegne a domicilio nasce FG Delivery - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Quanti prodotti vengono ordinati online? Tanto quanto basta per dire che la parola d’ordine oggi è delivery.

Ne sono sempre più consapevoli le aziende, ma soprattutto piccole e medie imprese che, motivate durante il lockdown dalle scelte e dalle necessità degli italiani, hanno rinnovato in maniera repentina le attività, maturando molti, e solo adesso, l’importanza del delivery come valore aggiunto.

Parallelamente, inoltre, è stato registrato negli acquisti l’atteggiamento più attento, da parte dei consumatori, a una maggiore conoscenza dell’origine del prodotto che si vuole ordinare.

Da questa realtà è nata la sfida dell’imprenditore Alessandro Comparetto, General Manager di Fulmine Group, secondo operatore postale privato italiano. L’investimento, intrapreso già diversi anni fa, caratterizzato dalla personalizzazione di servizi a valore aggiunto nella consegna dei pacchetti del mercato dell’e-commerce, è diventato un progetto consolidato con il nuovo brand, appena lanciato, FG Delivery.

“Oggi il delivery, e questo vale non soltanto per il settore food – afferma Comparetto – è per le aziende un punto di forza per rispondere alle esigenze del mercato. La difficile esperienza Covid-19 ha fatto emergere per ogni attività la necessità dell’inderogabile integrazione tra brand e cliente. E dunque per le aziende l’importanza di instaurare quotidianamente con il cliente una relazione diretta, veloce, immediata e soprattutto espressione di sicurezza”.

