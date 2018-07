Bonus idrico, a Foligno domande allo Sportello Unico Integrato

Si informa che gli utenti del servizio idrico integrato possono presentare la domanda allo Sportello Unico Integrato al Comune di Foligno (in Piazza della Repubblica) per ottenere il bonus sociale idrico, indicando il nome del gestore che fornisce acqua e il proprio codice utente (presente in bolletta). Hanno diritto ad ottenere il bonus acqua gli utenti diretti ed indiretti (utenza condominiale) del servizio di acquedotto in condizioni di disagio economico sociale, cioè che sono parte di nuclei familiari: con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

Per presentare la domanda, oltre al modulo compilato con i propri dati anagrafici e i riferimenti che identificano la fornitura, vengono richiesti un documento di identità, un’eventuale delega, un’attestazione ISEE in corso di validità, un’attestazione che contenga i dati di tutti i componenti del nucleo ISEE (nome, cognome e codice fiscale), un’attestazione per il riconoscimento di famiglia numerosa (almeno 4 figli a carico), se l’ISEE è superiore a 8.107,5 euro (ma entro i 20.000 euro).

Le informazioni per identificare la fornitura sono reperibili in bolletta. Poiché le pratiche richiedono tempi di lavorazione di circa 20 minuti ciascuna, l’ufficio procederà a registrare un numero di domande, in base agli operatori presenti, da un minimo di 9 ad un massimo di 20 pratiche al giorno. I dettagli dell’avviso sul bonus idrico sono presenti sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.foligno.pg.it).

