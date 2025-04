Bonucci, pasta asciutta dopo la maratona di Londra: il nuovo sfottò agli inglesi - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Buone abitudini londinesi”. Con queste parole, Leonardo Bonucci ha festeggiato il suo esordio in maratona a Londra, postando sui social una foto del meritato pasto post-gara dopo i 42 chilometri corsi nella capitale inglese. L’ex difensore della Juventus e della Nazionale ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra seduto a tavola e sorridente, intento a mangiare un ricco piatto di pasta. Utile a recuperare le energie dopo il notevole sforzo, ma anche a ricordare un precedente.

Il motivo? Nell’estate 2021, Bonucci esultò tirando in ballo proprio la pasta asciutta dopo la finale degli Europei vinta contro l’Inghilterra di Gareth Southgate: “Ne dovete mangiare ancora di pasta asciutta” urlò il difensore dopo i calci di rigore e il trionfo dell’Italia a Wembley, alludendo alle tante provocazioni degli inglesi alla vigilia, sicuri di avere vita facile contro la Nazionale.

La maratona di Londra, gara iconica per gli appassionati di endurance e corsa da Bonucci per beneficenza, ha dato il gancio all’ex calciatore per ricordare una serata indimenticabile per lo sport italiano.