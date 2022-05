xb5/trl/gtr

In occasione dell’assemblea generale di Assolombarda, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha posto l’accento sul taglio del cuneo fiscale. “Lo Abbiamo proposto con un intervento shock di 16 miliardi che consentirebbe di mettere in tasca agli italiani 1.223 euro a chi ha un reddito di 35 mila euro per tutta la vita lavorativa. Sono stupito che difronte a una proposta del genere, Confindustria ancora oggi non abbia avuto risposta dopo quasi tre mesi” ha detto Bonomi.