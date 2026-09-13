 Bonino, Craxi "Tante battaglie comuni di civiltà" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Bonino, Craxi “Tante battaglie comuni di civiltà”

ItalPress

Bonino, Craxi “Tante battaglie comuni di civiltà”

Dom, 13/09/2026 - 23:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “L’eredità di Emma Bonino è quella di una donna con il coraggio delle sue idee, capace di perseguire fino in fondo le sue battaglie: un esempio di coraggio e di coerenza. Il mio ricordo personale risale ai tempi in cui era una giovane addetta di Marco Pannella, quando socialisti e radicali avevano la doppia tessera. Abbiamo combattuto insieme tante battaglie di civiltà. Con Emma mi sono incontrata e scontrata. Ci divideva, tra le altre cose, la mia considerazione che forse il suo approccio europeista fosse un po’ ideologico. Ma un gran ricordo e tante battaglie comuni”. Lo ha detto Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, alla camera ardente di Emma Bonino al Campidoglio a Roma.

xc7/sat

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!