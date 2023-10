ROMA (ITALPRESS) – “Il manifesto è un passo importante, è la piattaforma di partenza per animare una sfida che la politica italiana ha davanti a sé ed è urgente. Dobbiamo creare uno spazio che si possa allargare:”, ha detto la senatrice di Azione Elena Bonetti, presentando il “Manifesto per una buona politica: popolare, non populista”.

