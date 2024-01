ROMA (ITALPRESS) – “Io ed Ettore Rosato entriamo in Azione per iniziare la costruzione di un nuovo partito che sia il luogo dove le tradizioni popolari, cattoliche, socialiste, liberali e riformiste costruiscano un patto per il Paese, che superi il bipolarismo”. Lo dice la deputata Elena Bonetti, che ha lasciato Italia Viva per approdare ad Azione.

xi2/sat/gsl