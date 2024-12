Bonanni (UniFi): "Occorre pensare all’anagrafe vaccinale nazionale" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Occorre pensare a un’anagrafe vaccinale nazionale da estendere anche alla popolazione adulta e anziana. Al momento vengono riuniti a livello nazionale i dati dalle anagrafi vaccinali regionali, già attive, sulla popolazione pediatrica, di cui a breve dovremmo conoscere i risultati. Ma bisogna applicare il monitoraggio a tutta la popolazione”. Lo ha detto Paolo Bonanni, docente di Igiene presso il Dipartimento di Scienze della salute Università di Firenze e coordinatore del board del Calendario vaccinale per la vita, nel suo intervento alla presentazione – oggi a Roma – della nuova edizione.

Al momento “offriamo delle vaccinazioni senza avere un’idea di quanti vi abbiano aderito – ammette Bonanni – Per tale motivo dobbiamo essere in grado di monitorare quello che facciamo per le vaccinazioni dell’adulto e dell’anziano: le malattie infettive, che nella popolazione pediatrica grazie alle coperture vaccinali si sono ridotte, colpiscono sempre di più i soggetti fragili e gli anziani”. Sulla vaccinazione anti-Covid, tra i temi al centro del Calendario per la vita, Bonanni non ha dubbi: “Le coperture vaccinali tra gli over60 e a rischio sono bassissime: registriamo una stanchezza verso la pandemia e i vaccini. E nonostante lo scorso anno a causa del Covid in Italia siano morte 10mila persone, per l’influenza la copertura vaccinale sta aumentando mentre per il Covid siamo quasi allo zero”.