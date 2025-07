Bonaccini "Premier Meloni è battibile, serve Pd molto più unito" - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – “Vogliamo parlare di come costruire un’alternativa al centrodestra, e al centrodestra di questa regione”. Lo ha dichiarato il presidente del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, intervenendo da Catania. “Se non costruiamo l’alternativa dai territori è difficile battere Meloni tra due anni”, ha sottolineato Bonaccini. “Meloni è battibile perché il Paese, sia da un punto di vista economico che sociale, non sta andando bene e peggiorerà”, ha detto Bonaccini. “È evidente che per fare questo serve un PD molto più unito e penso che in primo luogo sia responsabilità di chi lo guida tenerlo unito – ha aggiunto -. Quello che è accaduto in questi mesi e nei mesi precedenti è il segno che non si vuole ascoltare una parte rilevante del partito, che ha consenso, che ha lavorato ed è stata eletta nelle istituzioni principali”, ha sottolineato Bonaccini prima di intervenire a “Cambiare il PD per cambiare la Sicilia”, incontro organizzato nella città etnea. xo5/vbo/mca1