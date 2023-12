BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Da due anni stiamo facendo una campagna contro il mantenimento del Patto di stabilità. Serve un Patto per la crescita e non un patto che, pur tenendo conto dei deficit dei singoli Paesi, non dia la possibilità di affrontare le grandi sfide che l’Europa ha, ha sottolineato il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

