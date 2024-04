Bombardieri "In piazza per non abbassare attenzione sulla sicurezza" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È necessario arrivare a zero morti sul lavoro. Ne stiamo parlando in questi giorni e non vorremmo si abbassasse l’attenzione. È necessario continuare a combattere una guerra civile che purtroppo registra ogni giorno più di tre morti”. Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine delle conferenza stampa per presentare le ragioni della manifestazione nazionale promossa insieme alla Cgil in programma sabato prossimo a Roma.

