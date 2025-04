Bombardamenti russi in Ucraina, a Sumy decine di civili morti - Tuttoggi.info

SUMY (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Un terribile attacco missilistico balistico russo su Sumy. I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada… E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell’ingresso del Signore a Gerusalemme. Solo un bastardo può fare una cosa simile”. E’ quanto riferisce sul proprio canale Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio a corredo di un video su quanto accaduto a Sumy domenica, dove un attacco russo ha provocato la morte di 34 civili, tra cui 7 bambini. In un secondo filmato l’aggiornamento di Zelensky relativo ai bombardamenti russi sui civili: “A Sumy continua l’eliminazione delle conseguenze del bombardamento di missili balistici russi. Nelle operazioni di soccorso sono coinvolti tutti i servizi necessari. Attualmente 68 vittime si trovano in strutture mediche. Otto di loro versano in gravi condizioni. I medici stanno facendo tutto il possibile per salvare le vite e preservare la salute dei feriti. Ringrazio tutti coloro che hanno prestato soccorso alle persone sul luogo del bombardamento: le squadre mediche di emergenza, il Servizio di emergenza statale, la Polizia nazionale, i servizi comunali e i volontari. Le vittime hanno qualcuno a cui rivolgersi per chiedere aiuto e, grazie a voi, questo aiuto viene fornito quando necessario”, conclude il premier ucraino.

gsl/pc/mca1 (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)