Bomba trovata a Marsciano, sarà fatta brillare il 3 novembre

Sarà fatto brillare il 3 novembre, tra due domeniche, l’ordigno bellico trovato sull’argine del torrente Fossatone, a Marsciano.

Alle 11 dovrebbe essere chiusa l’area di evacuazione, per un raggio di un chilometro e mezzo dal punto in cui è stato rinvenuto l’ordigno. Cosa che comporterà l’evacuazione di circa 5mila residenti, per i quali il Comune sta approntando sistemazioni temporanee.

Le strade interne saranno chiuse al traffico, mentre si stanno valutando eventuali provvedimenti per lo svincolo della E45.

L’ordigno della Seconda guerra mondiale pesa 500 chili. E’ stato rinvenuto durante i lavori per il consolidamento dell’argine del torrente che si stanno eseguendo per conto della Snam. Gli artificieri dovranno caricare la bomba e trasportarla in una cava, dove verrà fatta brillare in sicurezza.

