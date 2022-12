Prima le minacce per telefono, poi l’azione vera e proprio, con una bomba carta fatta esplodere sotto casa della vittima prescelta. Il tutto per ottenere 8 mila euro. E’ accaduto a Brugherio, nella provincia di Monza e della Brianza. In manette, con l’accusa di tentata estorsione in concorso, sono finiti i tre presunti responsabili. Ad arrestarli sono stati i carabinieri. vbo