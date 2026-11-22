BOLOGNA (ITALPRESS) – Si è conclusa con un pareggio, giusto per quello che si è visto in campo ma che non soddisfa nessuna delle due squadre, Bologna-Udinese, gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblù vedono così interrompersi la striscia di vittorie consecutive a 4. L’Udinese resta ancora “bloccata” a un solo successo stagionale, centrato nella seconda giornata, in casa del Monza, ma ottiene il primo punto della gestione Zanetti, interpretando nel modo corretto una trasferta su un campo complicato come il Dall’Ara.

Il primo squillo del match arriva all’8° minuto ed è di targa bianconera: da un cross di Abankwah, Lovric impatta di testa e impegna Skorupski in un intervento tutt’altro che semplice. In questa fase, la difesa rossoblù soffre l’imprevedibile mobilità di Zaniolo che, schierato da Zanetti come falso nove data l’indisponibilità di Davis, non dà punti di riferimento. Nonostante l’Udinese sia messa meglio in campo, al tramonto del primo tempo, i padroni di casa trovano la via del gol. Theate fa le veci di Miranda e dalla fascia sinistra butta la palla in mezzo, Odgaard non riesce ad agganciarla, favorendo di fatto la zampata di Zortea, che da due passi batte Okoye e mette a referto la sua prima marcatura con il Bologna. Curiosità: l’esterno scuola Atalanta non andava a segno dal 3 maggio 2025, sempre contro l’Udinese, quando ancora vestiva la maglia del Cagliari.

Forte del vantaggio, il Bologna approccia la ripresa con la testa più leggera rispetto a come aveva approcciato la partita, riuscendo a essere più aggressivo. L’Udinese, tuttavia, non si disunisce, riuscendo al 22° a trovare il pareggio, con la firma di Zaniolo. L’ex Roma scarta un regalo di Zortea che, suo malgrado, lo mette a tu per tu con Skorupski, permettendogli di segnare il secondo gol del suo campionato.

Nei minuti finali vengono a mancare le energie e i ritmi si abbassano. Il Bologna è la squadra che maggiormente prova a trovare la rete del vantaggio, ma senza successo. Così entrambe le squadre devono accontentarsi di un punto.

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