Bologna, sei arresti e sequestro di 420 chili di hashish - Tuttoggi.info

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Bologna, sei arresti e sequestro di 420 chili di hashish

ItalPress

Bologna, sei arresti e sequestro di 420 chili di hashish

Gio, 08/10/2026 - 11:33

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BOLOGNA (ITALPRESS) – La Squadra Mobile di Bologna, a pochi giorni di distanza dal maxi sequestro di cocaina (circa 250 chilogrammi per un valore complessivo di circa 25 milioni), ha rinvenuto un quantitativo di circa 420 chilogrammi di hashish.
La droga, una volta introdotta sul mercato, avrebbe fruttato all’organizzazione criminale che gestiva il traffico illecito la cifra di 5 milioni. Sei le persone arrestate per avere concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, tra cui “gli insospettabili custodi settantenni”.
L’operazione è partita dal monitoraggio di due fratelli residenti ad Anzola dell’Emilia. Uno dei due è stato intercettato a bordo di un furgone guidato da un giovane moldavo. Nel mezzo, nascosti in un doppiofondo, sono stati trovati 101,15 kg di hashish e 63.000 euro in contanti.
Le perquisizioni hanno portato al ritrovamento di altri 5,79 kg di hashish nell’abitazione dei fratelli e di 5.760 euro in contanti. Un mazzo di chiavi e un telecomando trovati nel furgone ha poi permesso agli investigatori di individuare un deposito a Sirmione (Brescia), dove sono stati sequestrati altri 305,67 kg di hashish.
– foto Polizia di Stato-
(ITALPRESS).

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