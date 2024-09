Bologna-Atalanta 1-1, Samardzic al 90' replica a Castro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tra Bologna e Atalanta nell'anticipo serale della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. I padroni di casa sbloccano la partita al 1' della ripresa con Castro ma al 6' restano in dieci per l'espulsione di Lucumì. La 'Dea' preme e viene premiata al 90' dal pareggio di Samardzic. Le due squadre restano all'ottavo posto in classifica con 7 punti, come la Lazio.

E' la squadra ospite a fare la partita in avvio e all'8' è subito pericolosa con Kossounou, conclusione di poco oltre la traversa. Al quarto d'ora azione individuale di Orsolini che semina il panico nella difesa orobica ma la sua conclusione viene ribattuta. Al 18' Lookman attacca bene la profondità, viene servito, calcia in diagonale e Skorupski devia in angolo di piede. Al 21' si vede Castro che arriva a calciare in area: tiro deviato in angolo.

Intorno alla mezz'ora tre cartellini gialli, con la partita che cresce di intensità e scontri fisici: finiscono sul taccuino dell'arbitro Bellanova, Kossounou e Fabbian, che si aggiungono a Freuler ammonito dopo nemmeno un minuto. Al 38' la 'Dea' pericolosa in attacco: cross dalla sinistra per Brescianini che si coordina e batte a rete: palla respinta. Al 45' finisce la partita di Brescianini, costretto a fermarsi per un problema muscolare, al suo posto entra Samardzic. Proprio il neo entrato prova una conclusione con la palla che va fuori di poco.

La ripresa inizia con un cambio tra le fila rossoblù con Urbanski che rileva Fabbian. Dopo un minuto i padroni di casa sbloccano la partita. Castro recupera palla sulla trequarti, si accentra da sinistra e con il destro lascia partire una conclusione che sorprende Carnesecchi per l'1-0. Al 6' la squadra di casa resta in dieci per l'espulsione di Lucumì che perde palla e stende De Ketelaere al limite dell'area. Italiano prova a correre ai ripari e inserisce Casale al posto di Orsolini.

L'Atalanta attacca a pieno organico ma con poca lucidità. Al quarto d'ora grande intervento di Posch in anticipo su Lookman in area. Al 18' per i nerazzurri entrano Retegui e Cuadrado, escono Kossounou e Bellanova. Al 23' Italiano risponde con Dallinga ed Erlic al posto di Castro e Aebischer.

Al 34' altro doppio cambio per Gasperini con Ruggeri e Kolasinac fuori, entrano Pasalic e Zaniolo. L'Atalanta è in campo con tutti gli uomini offensivi a disposizione per provare almeno a raggiungere il pareggio. Al 39' finisce la partita di Ndoye, entra Holm. Al 45' gli ospiti agguantano il pari. Samardzic lavora la palla al limite dell'area, se la sistema sul sinistro e calcia, Skorupski non può arrivarci e l'Atalanta pareggia.